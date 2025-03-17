На телеканалах РТ покажут новый выпуск «Тatarstan Today. Открытый миру» про Малайзию

На телеканалах «ТНВ» и «Татарстан 24» покажут премьерный выпуск «Тatarstan Today. Открытый миру». В программе зрители узнают, что связывает Татарстан с далекой Малайзией, какие у республики и страны в Азии общие интересы и какие есть общие перспективы.

Также после просмотра татарстанцы получат ответы на вопросы о том, почему общая религия и вера так важны для взаимопонимания сторон, а также почему премьер-министр Малайзии называет Рустама Минниханова своим братом.

В новом выпуске автор и ведущая медиапроекта «Тatarstan Today. Открытый миру» Дина Газалиева погрузилась в местный колорит и постаралась увидеть все самое любопытное своими глазами.

Телеведущая, как всегда, поделится увиденным и услышанным ею лично, а еще попробует самые зкзотические фрукты и посетит известные места.

Об интересных деталях и важных для Татарстана отношениях – в новом выпуске авторской программы Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру».

Премьера состоится 17 марта в 22:10 и 22 марта в 19:00 на «ТНВ», а также 19 марта в 18:30 и 22:30 на «Татарстан 24».

фото и видео: «Тatarstan Today. Открытый миру»