На телебашне Нижнекамска в честь Дня Конституции РФ включат подсветку

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Сегодня вечером, 12 декабря, на телебашне Нижнекамска в честь Дня Конституции РФ включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Жители и гости города увидят надпись «С Днем Конституции Российской Федерации!». Она будет окрашена в цвета флага РФ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Ранее глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поздравил жителей с этим праздником.

«Сегодня вместе со всей страной наш район развивается и смотрит в будущее с уверенностью, опираясь на главный закон. В нем — гарантия стабильности и независимости России, главные ценности нашего многонационального, дружного и сильного народа. С праздником, нижнекамцы! С Днем Конституции!» — отметил глава района.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».