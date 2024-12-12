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На телебашне Нижнекамска в честь Дня Конституции РФ включат подсветку
Сегодня вечером, 12 декабря, на телебашне Нижнекамска в честь Дня Конституции РФ включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Жители и гости города увидят надпись «С Днем Конституции Российской Федерации!». Она будет окрашена в цвета флага РФ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Ранее глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поздравил жителей с этим праздником.
«Сегодня вместе со всей страной наш район развивается и смотрит в будущее с уверенностью, опираясь на главный закон. В нем — гарантия стабильности и независимости России, главные ценности нашего многонационального, дружного и сильного народа. С праздником, нижнекамцы! С Днем Конституции!» — отметил глава района.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».
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