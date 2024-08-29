На телебашне Казани появилась новая архитектурно-художественная подсветка

Ко Дню Республики Татарстан на телебашне Казани появилась праздничная иллюминация. На ней можно увидеть флаг, герб республики и поздравление. Создать новую архитектурно-художественную подсветку позволил капремонт сооружения.

«Наша телебашня является ровесницей телевидения в Казани, в этом году ей исполняется 65 лет. И в преддверии саммита БРИКС благодаря поддержке федерального центра проведена модернизация и создана новая архитектурно-художественная подсветка», — рассказал журналистам глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он отметил, что телебашня — «главная телевизионная мачта Казани», которая ежедневно в непрерывном формате обеспечивает телевещанием 1,5 млн жителей республики. С ее помощью работают 20 федеральных каналов в цифровом формате. При этом она выполняет и эстетическую роль, убежден министр.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Такого архитектурного решения всего лишь два в стране — в Казани и Новосибирске. В короткие сроки ко Дню республики небольшой подарок мы смогли сделать жителям», — заявил он.

Высота телебашни — 192 метра. Художественная подсветка начинается с высоты восемь метров. А на высоте 140-148 метров смонтирован медиафасад, на котором можно увидеть поздравление с Днем республики.

«Это самый высокий медиафасад в Татарстане. Архитектурно-художественная подсветка позволяет запускать качественный контент. У нас много национальных, государственных праздников. Потенциал большой. Поэтому обращаюсь к жителям — предлагайте идеи. Будем их воплощать», — подчеркнул глава Минцифры.

Бывшая архитектурно-художественная подсветка 2018 года сильно устарела. Во время капремонта было продолжено более 4 км освещения. Плотность светодиодных светильников увеличилась в два раза. Были сняты старые аналоговые антенны, а это более 10 тонн металла. Проведена покраска конструкции.

Предполагается, что архитектурно-художественное оформление будет отражать жизнь города и республики. В летнее время подсветку можно будет увидеть с 21 до 23 часов, в зимнее — с 16.00 до 23.00.