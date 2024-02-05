На Тэцевской пьяный водитель каршерингового BMW устроил «гонки» с автоинспекторами

Накануне вечером водитель арендованного автомобиля устроил погоню с сотрудниками ДПС.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, сотрудники заметили BMW, который, не доехав до поста ДПС, развернулся и уехал по Тэцевской в направлении Гудованцева. В итоге началось преследование, во время которой лихач выезжал на встречную полосу, игнорировал требование сигнала светофора и создавал угрозу для жизни горожан. Но все же ему не удалось скрыться – на улице Тар Урам его поймали автоинспекторы. Водитель попытался ввести в заблуждение сотрудников ДПС, выйдя через заднюю пассажирскую дверь. Кроме него в салоне иномарки находился 43-летний пассажир.

Как выяснилось, за рулем авто находился 35-летний казанец с признаками опьянения. При проверке было установлено, что водительского удостоверения на право управления он не имеет. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина также отказался.

На нарушителя составили протокол, а автомобиль отправили на спецстоянку.