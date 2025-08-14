На Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые организуют трехдневную программу

С 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум – 2025. Впервые программа будет рассчитана на три дня, третий день окажется посвящен молодежи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«В этом году мы впервые проводим трехдневную программу. Третий день будет молодежным. Ожидается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Для наших предприятий это площадка, где они могут обменяться новыми разработками, поделиться технологиями, выставить свои предложения и найти партнеров», – сообщил он.

На форуме запланировано 39 деловых программ. Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Технологическое лидерство и устойчивое развитие. Инновационные подходы и решения для будущего нефтегазохимической отрасли». Его участниками станут более 700 человек, добавил Коробченко.

«В этом году мы расширяем дни поставщиков. Это самое практико-ориентированное мероприятие форума для наших предприятий. Они находят новых партнеров и находят новые площадки. Впервые в этом году в нем поучаствует «Роснефть», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, дни поставщика уже доказали свою эффективность. Они стали прекрасной возможностью для татарстанских предприятий наладить контакты с крупнейшими компаниями.

Впервые форум посетят первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Также будет делегация из Нигерии, заместитель министра промышленности РФ Михаил Юрин, [представители] Туркменистана, Председатель Правительства Республики Сербской, министр нефти и экологии Бахрейна и многие другие», – заявил Коробченко.

В прошлом году в форуме приняли участие более 10 тыс. человек, в этом году ожидается не меньшее количество гостей, заключил он.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».