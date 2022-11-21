На татарстанского депутата завели дело за мошенничество с пассажирскими перевозками

По версии следствия, 61-летний бизнесмен, депутат Совета Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района осуществлял регулярные пассажирские перевозки на городских и пригородных автобусах на основании муниципальных контрактов.

С января по июль прошлого года, чтобы повысить финансовую поддержку из бюджета Татарстана, предприниматель вместе с тремя своими работниками-водителями, искусственно завышали число пассажирокилометров в формуле расчета. В результате бизнесмену было выплачено из бюджета республики на 1,7 миллиона рублей больше, чем нужно. Эти деньги все четверо мужчин оставили себе.

На всех четверых: депутата и троих его работников – возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.