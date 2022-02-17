За год на татарстанские ТОСЭР планируется привлечь 34 новых резидента

На ТОСЭР Татарстана в этом году планируется привлечь 34 новых резидента, 12,2 млрд инвестиций и создать около 2,8 тыс. рабочих мест. Такие планы на 2022 год озвучил министр экономики республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии своего ведомства.

«Для достижения данной задачи главам необходимо разработать и утвердить план мероприятий с конкретными мерами, направленными на достижение показателей эффективности ТОСЭР», — заявил глава ведомства.

Шагиахметов сообщил, что на конец 2021 года на татарстанских ТОСЭР зарегистрировано 118 резидентов, которыми осуществлено 42,1 млрд рублей инвестиций и создано около 20 тыс. рабочих мест. Из них в 2021 году — 11,3 млрд рублей инвестиций и 9,7 тыс. рабочих мест. Помимо этого, более 70 млрд рублей составил объем выручки за прошедший год.