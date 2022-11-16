На татарстанца завели дело за попытку дать взятку главе районного отдела ГИБДД

Как полагает следствие, автоинспекторы поймали 36-летнего мамадышца пьяным за рулем. На него составили протокол после медосвидетельствования, а его автомобиль забрали на штрафстоянку.

В этот же день татарстанец снял со счета 50 тысяч рублей и направился к начальнику ОГИБДД ОМВД по Мамадышскому району. В кабинете у него мужчина стал просить уничтожить протокол об административном нарушении и вернуть автомобиль.

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейского, мамадышец положил деньги на его стол. После этого начальник районного ГИБДД закрыл кабинет и вызвал на место сотрудников полиции.

Мужчину задержали, он признал свою причастность к преступлению. На него возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.