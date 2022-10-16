На татарстанца возбудили дело за самодельный пистолет для отстрела бездомных собак

У 42-летнего жителя села Дмитровка Заинского района дома обнаружили предмет, похожий на пистолет, а также порошкообразное вещество. О находке сообщили в полицию.

Фото: МВД по РТ

Стражи порядка изъяли у мужчины оружие и отправили на исследование. Оно показало, что пистолет калибра 7,8 мм мужчина изготовил сам, а порошкообразное вещество является порохом.

Как рассказал сам мужчина, этим пистолетом он пользовался, чтобы отстреливать бездомных собак. На него возбудили уголовное дело за незаконное изготовление оружия, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.