На Татарстан вновь обрушатся сильная метель, снегопады и ветер

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С вечера 29 января, ночью и утром 30 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды. На республику вновь обрушатся сильные снегопады, метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-16 м/с, сильная гололедица и гололед.

Во время метели, предупреждают синоптики, видимость снизится до 100 метров и менее.

Утром и днем 30 января ожидаются сильный снег, мокрый снег и снежные заносы.