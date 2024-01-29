news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 29 января 2024 13:04

На Татарстан вновь обрушатся сильная метель, снегопады и ветер

Скопировать ссылку
На Татарстан вновь обрушатся сильная метель, снегопады и ветер
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С вечера 29 января, ночью и утром 30 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды. На республику вновь обрушатся сильные снегопады, метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-16 м/с, сильная гололедица и гололед.

Во время метели, предупреждают синоптики, видимость снизится до 100 метров и менее.
Утром и днем 30 января ожидаются сильный снег, мокрый снег и снежные заносы.

#прогноз погоды #ухудшение погодных условий #метель #снегопад
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2