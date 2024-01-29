news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Татарстан вновь обрушатся сильная метель, снегопады и ветер
Скопировать ссылку
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
С вечера 29 января, ночью и утром 30 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды. На республику вновь обрушатся сильные снегопады, метель, сообщает Гидрометцентр РТ.
Также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-16 м/с, сильная гололедица и гололед.
Во время метели, предупреждают синоптики, видимость снизится до 100 метров и менее.
Утром и днем 30 января ожидаются сильный снег, мокрый снег и снежные заносы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2