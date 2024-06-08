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На Татарстан приходится 5% пчелосемей России
В Татарстане насчитывается 154 тыс. пчелосемей, что составляет примерно 5% от общего их количества в России. Об этом рассказал в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заведующий отделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.
При этом, по словам специалиста, из 154 тыс. пчелосемей 93% содержатся в личных подсобных хозяйствах, лишь 7% из них содержат сельскохозяйственные организации.
Рентабельность пчеловодства, по оценке представителя Минсельхозпрода РТ, очень высока. Себестоимость одного килограмма меда составляет около 300 рублей, а продают его за 450–500 рублей.
Однако добиться хорошего результата можно «только тогда, когда пчеловод знает свое дело, полностью вкладывается в это и хочет получить прибыль», констатировал Гатауллин.
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