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На Татарстан обрушится гроза и сильный ветер
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Синоптики предупреждают жителей Татарстана об ухудшении метеоусловий – сегодня вечером, а также в ночь с 7 на 8 мая и завтра днем на регион местами обрушится гроза.
«Местами ожидаются сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, локально до 23 м/с (в г.Казани 15-20 м/с), гроза», – сказано в сообщении Гидрометцентра республики.
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