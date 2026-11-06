На Татарстан обрушатся метели и сильный ветер, ожидается не больше +3 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 6 ноября, в Татарстане сохранится вызванная влиянием циклона неустойчивая погода, температурный фон понизится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется затянутым облаками. По всему региону, включая Казань, будут идти небольшие и умеренные (утром местами на востоке – сильные) осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах, но не в столице РТ, разыграются метели.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в Казани – лишь до 14 м/с). Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Помимо прочего, на дорогах Татарстана образуется гололедица, кое-где на востоке РТ возможны снежные заносы.

После ночных -1, -6 градусов в дневные часы воздух по республике прогреется до -1, +3 градусов (в Казани – до 0, +2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.