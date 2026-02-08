В понедельник в Татарстане снова ожидается метель
В ближайшие сутки на территории Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров. По информации синоптиков, ожидается также сильный снег, а на дорогах местами возможны снежные заносы.
ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности. Ведомство рекомендует:
- переходить проезжую часть только по пешеходным переходам;
- парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
- обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
- избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.