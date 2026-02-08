news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 февраля 2026 13:07

В понедельник в Татарстане снова ожидается метель

Читайте нас в
Телеграм
В понедельник в Татарстане снова ожидается метель
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В ближайшие сутки на территории Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров. По информации синоптиков, ожидается также сильный снег, а на дорогах местами возможны снежные заносы.

ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности. Ведомство рекомендует:

  • переходить проезжую часть только по пешеходным переходам;
  • парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними;
  • обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи;
  • избегать резких маневров на дороге – перестроений, обгонов и опережений.
#метель в татарстане #ГУ МЧС РТ #погода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026
Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

7 февраля 2026