На Tatarstan Fashion Week покажут 10 коллекций, отражающих татарскую культуру

Десять коллекций одежды, отражающих историю и культуру татарского народа, представят сегодня молодые дизайнеры в присутственных местах Казанского Кремля. Премьерный показ проекта Tatarstan Fashion Week организован Казанским государственным институтом культуры в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030».

«Целями данного проекта являются презентация коллекций молодых дизайнеров на федеральных и международных подиумах мод и продвижение региональных брендов на отечественный и мировой рынки», — сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

На подиуме будут представлены эксклюзивные коллекции, созданные талантливыми студентами под руководством опытных наставников — педагогов института культуры. Костюмы созданы на основе народных художественных промыслов нашего региона, что позволяет молодым дизайнерам сохранять и развивать культурные традиции, а также создавать актуальные модные решения.

«На сегодняшний день модная индустрия является флагманом демонстрации культурного кода, вносит вклад в мировую экономику», — отметила Ахмадиева.

Спикер заметила, что мероприятие проходит в Год научно-технологического развития республики, объявленного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. А модная индустрия способствует развитию креативного мышления у молодежи.

Декан факультета инноваций и традиций народной художественной культуры Казанского государственного института культуры Расых Салахов сообщил, что будет представлено 12 костюмов.

«Будут представлены не только коллекции Казанского государственного института культуры. Некоторые из них созданы в коллаборации с нашими производственными партнерами», — добавил он.

Салахов подчеркнул, что все костюмы, которые будут представлены сегодня в 16 часов в Казанском Кремле, можно запустить в производство. В частности, зрители увидят коллекцию подростковой одежды «Язгы тамчы». Это ансамбль из пяти женских и двух мужских костюмов. Одежда предназначена для торжественных церемоний и мероприятий в школах. Коллекция «Төн йөзе» состоит из семи уникальных моделей, которые воплощают в себе мистическую красоту ночи, соединяя традиционные элементы с современными дизайнерскими решениями.

Источником вдохновения для создания коллекции «Зэнгэр кул» стала природная достопримечательность Татарстана — Голубые озера. Другая коллекция называется «Навруз» и посвящена празднику первого дня весны и обновления природы.

Источником вдохновения для создания коллекции «Казанские кружева» стало уникальное ныртинское кружево Казанской губернии 19-го века и резные домовые наличники. Подборка включает семь женских образов в черно-белом цвете с контрастными декоративными элементами в обрамлении изящного кружева.