На татарской гимназии в Альметьевске появилась мемориальная табличка бойцу СВО

На стене татарской гимназии в Альметьевске появилась мемориальная табличка в честь ее выпускника Динара Кадырова. Военнослужащего мобилизовали осенью 2022 года.

Спустя два месяца подразделение лейтенанта Кадырова попало под артиллерийский удар. Под минометным обстрелом он вывел часть отряда из-под огня. Офицер вернулся к раненым товарищам, чтобы спасти их, но осколок снаряда оборвал его жизнь.

Сейчас последнее фото Динара перед тем, как он отправился на линию боевого соприкосновения, размещено на мемориале в гимназии, где учился будущий боец. Мать погибшего военного вспомнила, как привела его сюда в первый класс.

«Как будто совсем недавно Динар стоял здесь, именно здесь, мы пришли в первый класс. А когда школу оканчивал, стоял вот с этой стороны — все торжественные линейки проходили здесь», — рассказала женщина.

Со своей будущей супругой Динар Кадыров тоже познакомился в этой гимназии. Они учились в одном классе и потом связали свои судьбы.

«Эта школа нас познакомила, и так получилось, что это стало судьбоносным для нас обоих. Сначала мы были одноклассниками, просто друзьями. Ходили на дни рождения, в походы, танцевали в паре в ансамбле», — поделилась воспоминаниями вдова бойца.

Когда город узнал о героическом поступке Динара, зашла речь о переименовании улицы Объездная. Горожане захотели назвать ее в честь лейтенанта Кадырова. После подведения итогов голосования улица получила более общее имя — Защитников Отечества. В гимназии же, где учился боец, теперь два памятных места — на фасаде здания и внутри.

«Динар мне запомнился очень смелым и отважным человеком. Человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он всегда здоровался с открытым ясным взглядом, улыбался. У него было трепетное отношение к женщинам», — заметила директор гимназии №1 Фируза Валиуллина.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.