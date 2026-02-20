news_header_top
Общество 20 февраля 2026 09:12

На Танковом кольце в Казани из-за повреждения сети остановлено движение троллейбусов

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

В Казани движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 9 и 12 временно приостановлено из-за повреждения контактной сети на Танковом кольце. Об этом предупреждает МУП «Метроэлектротранс».

«На Танковом кольце, в связи с изношенностью инфраструктуры, произошло повреждение контактной сети по троллейбусу. Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 9, 12. На месте работают аварийные службы предприятия», – указано в сообщении.

В пресс-службе предприятия отмечают, что в Казани функционируют 30 тяговых подстанций, которые питают весь подвижной состав. Однако для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии требуется капитальный ремонт 131 километра контактной сети и 35 километров кабельных линий, на что необходимо около 9 млрд рублей.

UPD. Движение восстановлено.

#общественный транспорт казани #троллейбус #МУП «Метроэлектротранс»
