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Происшествия
22 апреля 2022  13:20
Полина Шевчук

На таможне задержали бизнесмена из Казани, вывозившего за границу вещества для химоружия

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Сотрудники Татарстанской таможни совместно с УФСБ РФ по РТ выяснили, что 40-летний бизнесмен из Казани экспортировал через свою фирму за границу химикат тританоламин. Это вещество может быть использовано в производстве оружия массового поражения, пояснили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Для законного экспорта тританоламина необходима лицензия ФСТЭК России. В настоящее время нами проводятся неотложные следственные действия», – прокомментировал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Стоит отметить, что за подобное правонарушение грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
 

 

#химикат #химическое оружие #татарстанская таможня
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