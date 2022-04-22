На таможне задержали бизнесмена из Казани, вывозившего за границу вещества для химоружия

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с УФСБ РФ по РТ выяснили, что 40-летний бизнесмен из Казани экспортировал через свою фирму за границу химикат тританоламин. Это вещество может быть использовано в производстве оружия массового поражения, пояснили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Для законного экспорта тританоламина необходима лицензия ФСТЭК России. В настоящее время нами проводятся неотложные следственные действия», – прокомментировал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Стоит отметить, что за подобное правонарушение грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

