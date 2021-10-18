На таможне в РТ поймали бизнесмена, который пытался вывезти из страны нефтепродукты

Татарстанские таможенники установили, что директор одной из компаний переправил в Казахстан товар, который является стратегическим ресурсом –

нефтепродукт «газойль тяжелый вакуумный». Общий вес товара составил 53,5 кг, а его стоимость свыше 1,1 млн рублей.

Стоит отметить, что бизнесмен знал, что данный товар нельзя пересылать за пределы страны, поэтому он попытался задекларировать его, указав в документах ложные сведения. Таможенники запросили дополнительные документы, которые предприниматель не смог предоставить, и в пересылке товара ему отказали. Однако бизнесмен все равно попытался отослать нефтепродукт. К тому же, это была не первая его попытка отправить посылку.

В настоящий момент по данному факту ведется следствие.