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Ру Тат
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18 октября 2021  19:45
Полина Шевчук

На таможне в РТ поймали бизнесмена, который пытался вывезти из страны нефтепродукты

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Татарстанские таможенники установили, что директор одной из компаний переправил в Казахстан товар, который является стратегическим ресурсом – 
нефтепродукт «газойль тяжелый вакуумный». Общий вес товара составил 53,5 кг, а его стоимость свыше 1,1 млн рублей.

Стоит отметить, что бизнесмен знал, что данный товар нельзя пересылать за пределы страны, поэтому он попытался задекларировать его, указав в документах  ложные сведения. Таможенники запросили дополнительные документы, которые предприниматель не смог предоставить, и в пересылке товара ему отказали. Однако бизнесмен все равно попытался отослать нефтепродукт. К тому же, это была не первая его попытка отправить посылку.

В настоящий момент по данному факту ведется следствие.

 

#контрабанда #татарстанская таможня
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