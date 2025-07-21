На таможне в Казани у пассажира из ОАЭ изъяли более 20кг швейных деталей без документов

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В аэропорту Казани таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 20 кг металлических деталей для швейного оборудования — 2 тысячи штук.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, груз не был задекларирован, детали не имели маркировки и были покрыты маслом.

Пассажир объяснил, что просто выполнял просьбу земляков — довезти детали в один из городов Поволжья. Однако за нарушение таможенных правил против него возбудили административное дело.

Товар изъят, проводится расследование.