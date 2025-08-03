На таксиста, напавшего на продавца магазина в Казани, возбудили дело

Полицейские задержали 23-летнего водителя такси, который напал на сотрудницу магазина в Ново-Савиновском районе Казани. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В отдел полиции «Ямашевский» Управления МВД России по Казани поступило заявление от пострадавшей женщины. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался 23-летний водитель такси», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.