«На таких людях держится страна»: в Казани поздравили ученого Кева Салихова с 85-летием

В Казани сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию доктора физико-математических наук, академика РАН, руководителя научного направления «физика» Казанского научного центра Российской академии наук Кева Салихова. Поздравительную телеграмму юбиляру направил Президент Татарстана Рустам Минниханов, лично от имени руководства республики ученого поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Выпускник Казанского университета, более 60 лет вы преданно служите науке и, бесспорно, относитесь к плеяде выдающихся сынов нашего Отечества. Многогранная научно-исследовательская, педагогическая и организаторская деятельность снискала вам уважение и признание мирового научного сообщества», – обратился к профессору глава парламента.

Председатель Госсовета подчеркнул, что Салихов «не устает трудиться, ищет работу, пути решения проблемы в своей области». «По большому счету вы – пионер, стояли у истоков многих больших научных изысканий. Присущий вам оптимизм и стремление трудиться позволяют сделать еще много открытий, – добавил он. – На таких, как вы, держится наша страна. На вашем примере мы воспитываем новое поколение, плеяду молодых ученых нашей республики».

Мухаметшин наградил ученого орденом «Дуслык», а также вручил ему благодарность Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ.

На торжественном мероприятии зачитали поздравительную телеграмму Президента Татарстана, в ней Рустам Минниханов назвал Салихова выдающимся ученым и талантливым педагогом, который всю свою жизнь посвятил «преданному служению науке и развитию славных исследовательских традиций физико-технического института имени Евгения Завойского».

«Во многом благодаря вам Казань стала известна во всем мире, центром изучения электронного парамагнитного резонанса, а ваши научные разработки, заслуженно отмеченные престижными наградами, открыли широкие возможности его использования в разных сферах жизни – от археологии до медицины», – говорится в тексте телеграммы.

Поздравительную телеграмму также направил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. «Ваш многогранный талант и работоспособность, преданное служение избранному делу, значимый вклад в развитие Казанской физической школы и в целом отечественной науки достойны самого искреннего восхищения», – отметил он.

Кроме того, телеграмма с поздравлением поступила от главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель соседней республики заметил, что трудовая биография Салихова, активная многолетняя научно-образовательная деятельность вызывают глубокое уважение.

Поздравил профессора с 85-летием и глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «Все работники системы образования понимают, насколько великую роль играют ученые, в том числе вы, Кев Минуллинович. Мы вас почитаем как наставника системы образования. Желаю вам дальнейших побед», – заявил он, вручив юбиляру знак отличия Министерства образования и науки РТ «Почетный наставник».

Кев Салихов 27 лет посвятил развитию Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Казанского научного центра РАН. По его инициативе была учреждена Международная премия имени Е. К. Завойского за выдающиеся заслуги в развитии электронного парамагнитного резонанса. И сегодня ученый является членом международного комитета по присуждению этой премии.

«Я и сегодня полон планов. Работы много. Я планирую и дальше заниматься методологией развития науки. Я приглашаю единомышленников вместе двигаться по этому пути. Жизнь продолжается, но не в одиночку», – сказал профессор.

Кев Салихов – создатель научной школы методов радиоспектроскопии, ведущий специалист в области изучения динамики спиновых систем, теории химических реакций, ядерной магнитной и электронной магнитной томографии и спектроскопии электронного парамагнитного резонанса.