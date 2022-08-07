На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Информацию об этом опубликовал МИД острова в Twitter.

«Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — сказали в ведомстве.

В частности, делегация планирует встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов, сообщает РИА Новости.

Визит происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином. В ноябре 2021 года в Литве начало свою работу представительство острова, из-за чего Пекин выразил протест и в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Также власти Китая ограничили импорт из Литвы.

Напряженность вокруг Тайваня на этой неделе выросла из-за визита спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. В ответ на это КНР начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников.