На таджикско-афганской границе после вооруженного столкновения погибли люди

На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности Таджикистана, передает ТАСС.

Отмечается, что вооруженное столкновение произошло между террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками. Погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

Инцидент стал очередным эпизодом обострения ситуации на границе. В конце ноября были зафиксированы два случая обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. Тогда жертвами атак стали пять граждан Китая – сотрудники предприятия «Шохин СМ» и строительной компании. Еще пять человек получили ранения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко осудил произошедшее, назвав действия афганских граждан провокационными, и поручил силовым структурам принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Министерство иностранных дел республики также обратилось к действующим властям Афганистана с призывом обеспечить стабильность и безопасность на общей границе.

Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном среди стран Центральной Азии – 1 344 км. Он непосредственно граничит с четырьмя его северо-восточными провинциями. После вывода войск США в 2021 году власть в Афганистане перешла к движению «Талибан». По данным таджикской стороны, в северо-восточных районах страны продолжают действовать боевики различных террористических организаций.