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Ру Тат
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Общество
5 февраля 2023  01:35

На сходе граждан в селе Азёво обсудили, когда откроется новый ФАП

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В Азевском сельском поселении состоялся сход граждан, на котором сельчане подняли актуальные вопросы. В собрании принял участие заместитель главы Агрызского района Ильфат Ямалиев, пишут «Агрызские вести».

Каждый год жители села Азёва обращались с просьбой провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта. В этом году здесь построен новый ФАП, но объект пока не работает. 

«Коммуникации подведены, по подключению электричества вопрос решен. А ФАП как стоял под снегом, так и стоит…» – заметил Ильфат Ямалиев.

Также сельчане обратились с вопросом о приобретении пожарного автомобиля. Замглавы района рекомендовал написать письмо-обращение в Министерство лесного хозяйства РТ о переводе освободившейся машины лесничества. 

#сход граждан
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