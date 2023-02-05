На сходе граждан в селе Азёво обсудили, когда откроется новый ФАП

В Азевском сельском поселении состоялся сход граждан, на котором сельчане подняли актуальные вопросы. В собрании принял участие заместитель главы Агрызского района Ильфат Ямалиев, пишут «Агрызские вести».

Каждый год жители села Азёва обращались с просьбой провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта. В этом году здесь построен новый ФАП, но объект пока не работает.

«Коммуникации подведены, по подключению электричества вопрос решен. А ФАП как стоял под снегом, так и стоит…» – заметил Ильфат Ямалиев.

Также сельчане обратились с вопросом о приобретении пожарного автомобиля. Замглавы района рекомендовал написать письмо-обращение в Министерство лесного хозяйства РТ о переводе освободившейся машины лесничества.