На связи с Китаем: билайн бизнес организует международные каналы связи для компаний РФ

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Сегодня многие российские компании открывают свои подразделения в Китае. Особую роль в эффективности такого бизнеса играет качество используемого канала связи — именно выделенный канал, а не обмен данными через публичный интернет, обеспечивает высокую скорость передачи и защищённость обмена данными между информационными системами. Организация таких международных каналов связи и корпоративных VPN сетей — одно из направлений билайн бизнес.

В КНР постоянными партнёрами российского оператора являются компании «большой китайской тройки» — China Unicom, China Telecom и China Mobile, а также другие игроки.

Интересным международным кейсом 2023 года стал проект для крупного российского ритейлера. Компания открывала офис в китайском город Иу, который является одним из мировых оптовых центров. Нужно было организовать канал связи с пропускной способностью до 50 Мбит/c для дальнейшей настройки корпоративной VPN сети между российским и китайским офисами ритейлера. На реализацию проекта специалистам билайн бизнес потребовалось менее двух месяцев.

«Во время реализации данного проекта выяснилось, что у владельца здания, где открывался офис компании-заказчика, закончились свободные оптические волокна. Арендодателю нужно было протянуть новый оптический кабель от ближайшего узла через парковую зону, а мы уже затем совместно с партнёром должны были организовать «последнюю милю» внутри помещений и подключить клиента. Был риск, что работы могут затянуться, потому что на время реализации проекта пришёлся трёхдневный Праздник драконьих лодок. Но благодаря слаженной работе с партнёром, мы смогли уложиться в сроки, обозначенные клиентом», — рассказывает Сергей Грачев, руководитель департамента управления проектами клиентских включений и аренды международных ресурсов ПАО «ВымпелКом».

«Запросов на организацию международных каналов связи становится всё больше, поскольку многие российские компании, например, банки, выходят на рынки СНГ и стран Азии или открывают зарубежные представительства, чтобы оптимизировать логистические и бизнес-процессы. И мы готовы работать в соответствии с высокими требованиями заказчиков — как в сфере организации основных и резервных каналов связи, так и предоставляя дополнительные решения в области информационной безопасности», — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом».

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