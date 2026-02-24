«На СВО ушел в 50 лет и не пожалел»: морской пехотинец из Заинска о службе на передовой

В Заинске прошла торжественная церемония вручения государственных наград. В центре внимания – семья Исмагиловых. В зале рядом с матерью Рамзией Фахруловной стоял ее сын Фанис – участник специальной военной операции, боец морской пехоты. Сегодня он в отпуске. Впервые с 2023 года День защитника Отечества он встретил дома.

Фанис Исмагилов служит по контракту с весны 2023 года. На СВО ушел в 50 лет. Сейчас ему 53. Решение, говорит, принял осознанно.

«Смотреть на это просто так я не смог. И решил пойти по контракту. Не пожалел», – признается он.

Служит в составе 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Позывной – Шаман. Его боевой путь начался на Запорожском направлении – в районе Работино. Подразделение находилось в активной обороне в период наступательных действий противника. Затем последовала переброска на Херсонское направление – бойцы контролировали берег Днепра, не допуская перехода противника на левый берег. После – Донецкое направление. А спустя неделю их направили в Курскую область.

Фанис награжден медалью Жукова и ведомственными наградами – «Участник СВО», «Участник боевых действий», медалью за освобождение Курской области и медалью 810-й бригады.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ему не раз приходилось выносить раненых с поля боя.

«Там счет идет уже не на часы – на минуты. Хватали, перевязывали, оказывали первую помощь и вытаскивали», – рассказывает он.

О службе говорит спокойно, без лишних эмоций. Вспоминает, как стояли на позициях, как жили на пунктах временной дислокации, где перебоев с обеспечением не было. На передовой – уже сухпайки, потому что небо контролируется противником и готовить невозможно.

Главная поддержка – семья. «Силы дает то, что ждут дома – дочь, мама. Они за нас переживают. И понимаешь, что все это не зря. Если бы не мы – неизвестно, до куда они могли бы дойти».

Фанис уверен в исходе. «Я не надеюсь. Я знаю, что победа будет за нами. Парни работают. Молодцы».

В подразделении сложилось настоящее боевое братство. «Там брат – брат. Все друг друга называем братьями. Уже не один пуд соли вместе съели».

Среди сослуживцев – бойцы из разных регионов страны, в том числе из Татарстана. Общаются, поддерживают связь, помогают друг другу.

В этот день в Заинске семье Исмагиловых вручили Орден Мужества – посмертно им награжден брат Фаниса, Анас Ахматуллович. Он заключил контракт в августе 2023 года, служил на направлении Бахмут – Часов Яр. В Часовом Яре он погиб. Его позывной был Горыныч.

Награду передали матери и брату.

Орден Мужества стал знаком признания подвига и памяти о бойце. А для Фаниса – еще одним напоминанием о том, ради чего он продолжает службу.