На «Свияжских холмах» завершился Кубок президента РТ по гольфу

Фото: Динар Фатыхов

В гольф-клубе «Свияжские холмы» 28 и 29 августа прошел 11-й ежегодный благотворительный турнир на Кубок Президента Республики Татарстан.

Фото: © Динар Фатыхов

В этом году в турнире приняли участие около 120 гольфистов. В первый день соревнований прошел индивидуальный этап, во второй — командный (по четыре человека).

Фото: © Динар Фатыхов

В индивидуальных соревнованиях победителями стали уфимец Гумер Махмутов у мужчин и москвичка Алеся Сазонова у женщин. В командных соревнованиях приняли участие 30 команд. Лучшей стала «КаФаПа», второе место заняла Best golfers, третье — Golf Moscow.

Фото: © Динар Фатыхов

Этот турнир проводится при поддержке Дома Роналда Макдоналда в Казани и является благотворительным. В 2020 году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать 2,8 млн рублей. Всего за десять предыдущих турниров было собрано 14,5 млн. рублей. На этот раз получилось собрать 3 млн 220 тыс. рублей.

Фото: © Динар Фатыхов

Все собранные средства, как обычно, будут направлены на поддержку Дома Роналда Макдоналда в Казани. Дом Роналда Макдоналда — это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице в Казани.