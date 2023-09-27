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На Сватовском направлении украинские военные сдались в плен
Группа украинских военных сдалась в плен российским войскам на направлении Сватово – Кременная, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Кроме того, солдаты ВСУ принесли с собой четыре ящика с боеприпасами.
«По открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", сдались трое военнослужащих ВСУ. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект», – указано в сообщении.
В агентстве отметили, что это не первый случай, когда украинские солдаты сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной «Волга». Ранее несколько украинских военнослущаих сдались в плен на участке фронта в ДНР, примерно тогда же на сватовском направлении украинские солдаты добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту.
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