На сутки жители Советского района Казани останутся без воды

В домах Советского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Это связано с работами по переврезке вынесенного участка водопровода для медицинского центра по ул.Патриса Лумумбы, сообщает пресс-служба «Водоканала».

С 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября воды не будет по адресам: ул.Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10Б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а, ул.Ершова, 54, 56, 56/1, 58, 58, 62г корп.1, Октябрьский Городок, 1/106, 1/112, 1/151, ул.Патриса Лумумбы, 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28Б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57.

Набрать воду горожане смогут в специальных автоцистернах. Их будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.