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На судоходном маршруте в Черном море обнаружена дрейфующая украинская мина
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В северо-западной части Черного моря, где расположен судоходный маршрут, обнаружена дрейфующая украинская мина. В связи с этим Минобороны предупредило о минной угрозе в этом районе. Об этом сообщает ТАСС.
Об обнаружении мины заявило командование Черноморского флота. Объект, по данным ведомства, был выставлен еще в начале прошлого года в ходе «беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, невзирая на угрозу безопасности мореплавания».
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