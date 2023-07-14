На судоходном маршруте в Черном море обнаружена дрейфующая украинская мина

В северо-западной части Черного моря, где расположен судоходный маршрут, обнаружена дрейфующая украинская мина. В связи с этим Минобороны предупредило о минной угрозе в этом районе. Об этом сообщает ТАСС.

Об обнаружении мины заявило командование Черноморского флота. Объект, по данным ведомства, был выставлен еще в начале прошлого года в ходе «беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, невзирая на угрозу безопасности мореплавания».