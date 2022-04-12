На субсидирование около 40 авиамаршрутов в Татарстане предусмотрено 357 млн рублей

На субсидирование около 40 авиамаршрутов в Татарстане в этом году предусмотрено 357 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Татарстан продолжает принимать активное участие в федеральной программе субсидирования авиаперевозок. В прошлом году субсидировались 34 маршрута из аэропортов Татарстана, в 2020 году – 27. Предоставлены субсидии авиаперевозчикам в объеме 546,6 млн рублей. В этом году около 40 маршрутов планируется субсидировать», – рассказал докладчик.

Чукин отметил, что в прошлом году пассажиропоток по всем аэропортам Татарстана составил более 4,5 млн человек. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 73%.