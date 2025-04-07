На субботнике в парке Савиново жители Казани собрали 150 мешков мусора

Большой субботник провели местные жители совместно со Всероссийским обществом охраны природы в Казани в роще на ул. Гаврилова. За четыре с лишним часа работы было собрано 150 мешков мусора, сообщил «Татар-информу» участник экологической акции, член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

Фото: © Тимура Ескараева

«Участниками субботника стали около 50 человек. Сообщение о мероприятии заранее разместили в местных пабликах, а также в объявлениях, расклеенных на подъездах жилых домов. Работали с 10 утра, в 15 часов разошлись. Собрали более 10 кубометров или 150 мешков мусора», – рассказал он.

По словам Ескараева, участники экологической акции расчистили большой участок от ул. Чуйкова до стройки. Мусора за зиму возле деревьев скопилось много. Также активисты прибрались на берегу Казанки.