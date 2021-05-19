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19 мая 2021  17:01
Наталья Рыбакова

Среди участников субботника на «Нижнем Заречье» в Казани будет разыграна лотерея

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22 мая в Казани на пляже «Нижнее Заречье» пройдет экомарафон Всероссийской акции «Вода России» в рамках национального проекта «Экология». Масштабный субботник будет приурочен ко Дню Волги.

«В эту субботу субботники пройдут во всех районах республики. Люди выйдут на расчистку береговых полос от мусора. Участниками субботника на пляже „Нижнее Заречье“ в Казани станут министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, представители Русского географического общества, республиканского молодежного движения „Будет чисто“, горожане. Перед собравшимися выступит блогер Алена Шишкова», — сообщила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

К проекту присоединятся 15 регионов страны: Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская, Московская, Астраханская, Саратовская, Ульяновская области, Татарстан, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия. Уборка берега Волги пройдет по правилам раздельного сбора отходов.

«По итогам субботника среди его участников будет разыграна лотерея. Победители получат памятные призы от организаторов акции „Вода России“. В 2020 году по итогам акции „Вода России“ в рейтинге регионов Республика Татарстан заняла третье место. В этом году министр экологии и природных ресурсов РТ поставил задачу занять первое место», — отметили в пресс-службе.

В прошлом году участники экологических акций расчистили от мусора более 1,5 тыс. км береговых полос. В этом году экоактивисты планируют превысить прошлогодний показатель. Всего в 2021 году в Татарстане запланировано более 1 тыс. акций по очистке берегов.

#субботник #вода россии
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