Ученые обсуждают в Казани проблемы сохранения археологического дерева

Международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и музеефикации водонасыщенного археологического дерева» открылась сегодня в Казани с участием заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой и президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.

«Из года в год количество стран, которые участвуют в конференции, увеличивается», – сообщил Рифкат Минниханов журналистам.

Он отметил, что зарубежным коллегам интересен опыт Татарстана. В республике есть уникальный музей археологии дерева на остров-граде Свияжск, созданный благодаря Первому Президенту РТ, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. В республике накоплен большой опыт в части научных исследований, регион – лидер в развитии археологической школы.

«Кроме археологических школ уже есть исторические школы. Все это показывает возможности Татарстана. В регионе используются современные подходы и технологии, которые молодежь со студенческой, аспирантской скамьи может использовать в своей работе», – отметил Минниханов.

Он добавил, что опыт нашего региона представляет особый интерес для молодых международных специалистов.

«Сегодня для Российской Федерации, для Республики Татарстан сохранение историко-культурного наследия является приоритетным направлением работы. Для Татарстана эта история имеет безусловную преемственность. Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев – эпоха, история возрождения. Проект реализован в Свияжске. Мы гордимся этим уникальным проектом, который осуществлен на стыке науки и культуры», – сообщила Лейла Фазлеева на открытии конференции.

По ее словам, в регионе активно используются новые технологии, связанные с цифрой.

«Татарстану есть, что показать. Раис Татарстана продолжает славные традиции, заложенные Минтимером Шаймиевым», – добавила Фазлеева.

Работа конференции продлится до 13 ноября. Ее организатором выступает Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ при поддержке Международного института центральноазиатских исследований.

В мероприятии принимают участие представители восьми стран – России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Индии, Египта и Монголии, а также специалисты более чем из 20 регионов нашей страны.