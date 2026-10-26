На студентку из РТ возбудили дело после продажи банковской карты аферистам

Студентка из Нижнекамска хотела продать банковскую карту, а оказалась под следствием.

Как рассказали в МВД по РТ, в ноябре 2025 года 18-летняя девушка испытывала денежные трудности и решила продать банковскую карту своему знакомому за 5 тыс. рублей. Позже она продала еще одну карту. Как выяснилось позднее, ее счета использовались для обналичивания незаконно полученных денег, после чего банк их заблокировал.

«В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Действиям девушки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», – рассказали в МВД.