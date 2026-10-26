news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 октября 2026 12:19

На студентку из РТ возбудили дело после продажи банковской карты аферистам

Читайте нас в

Студентка из Нижнекамска хотела продать банковскую карту, а оказалась под следствием.

Как рассказали в МВД по РТ, в ноябре 2025 года 18-летняя девушка испытывала денежные трудности и решила продать банковскую карту своему знакомому за 5 тыс. рублей. Позже она продала еще одну карту. Как выяснилось позднее, ее счета использовались для обналичивания незаконно полученных денег, после чего банк их заблокировал.

«В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Действиям девушки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», – рассказали в МВД.

#нижнекамск #МВД по РТ #Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Неизвестные напали на мать Вучича и порвали ее пакеты с продуктами с рынка

25 октября 2026
В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

25 октября 2026
Новости партнеров