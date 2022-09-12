На студенческом хакатоне в Иннополисе предложили создать музей технологичных арт-объектов

В Иннополисе в преддверии форума Kazan Digital Week прошел студенческий хакатон по генерации идей для стартапов «Иннотон». В треках «Экология», «Туризм» и «Искусственный интеллект в промышленности» приняли участие 42 человека. Первое место заняла команда «НеМузей» – сотрудники и студенты Университета Иннополис.

Среди участников кроме студентов и сотрудников Университета Иннополис были бакалавры казанских и региональных вузов, учащиеся школ из Казани.

Команда «НеМузей» предложила создать музей технологичных арт-объектов в Иннополисе. Один из них – автомат, в котором искусственный интеллект по текстовому описанию генерирует картинку и печатает ее на карточке.

Второе место заняла команда LiveWires – студенты УдГУ, ККСАиГХ, КНИТУ и КФУ. Они разработали концепт площадки для наблюдения за звездным небом в Иннополисе. Город расположен далеко от крупных населенных пунктов, и звезды здесь хорошо видно, подчеркивают создатели проекта.

Третье место завоевали «Солнышки» – студенты Университета Иннополис. Ребята предложили сделать сайт-гид с картой Иннополиса, где будут отмечены все объекты и информация о них, туристические маршруты города. Кроме того, планируется развесить в точках города QR-коды, которые будут вести на их сайт с информацией об этом месте. Например, туристы часто фотографируют роверы – так почему бы не повесить на них QR-код, чтобы люди больше узнавали об их истории.

Победителей и призеров наградили фирменным мерчем Университета Иннополис и форума Kazan Digital Week, сообщается на сайте Kazan Digital Week.

Напомним, «Иннотон» – серия ежеквартальных идеатонов, на которых встречаются самые талантливые люди, чтобы продемонстрировать свое инновационное мышление, придумать идею проекта и выяснить, стоит ли она того, чтобы воплотить ее в жизнь. С помощью опытных менторов команды смогут довести свои идеи до этапа презентации экспертному жюри, при поддержке стартап-студии Университета Иннополис лучшие проекты смогут подать заявки на грантовые программы.