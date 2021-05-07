На строящейся главной мечети в Пестрецах установили малый минарет

В Пестрецах продолжается строительство новой центральной мечети, накануне на ней установили малый минарет. Событие состоялось при участии муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, главы района Ильхама Кашапова и духовенства муниципалитета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Строительство культового объекта началось в 2000-х, был залит фундамент, но из-за ряда причин стройка была заморожена почти на 19 лет. По словам источника, активное строительство возобновилось в 2019 году — фундамент был отреставрирован и укреплен, затем на территорию объекта начали завозить кирпичи для будущей мечети и медресе. Приобретены они были на средства благотворителей и неравнодушных людей.

За минувшее лето строители возвели стены будущего здания, установили перекрытия.

«На этот год планируется возвести большой минарет и провести внутренние работы. Минарет будет высотой с 10-этажное здание», — поделился имам мухтасиб района Аббяс Кадыров.

Двухэтажное здание будет вмещать до 400 прихожан. Общая площадь здания составит 1344,8 кв. метра. По проекту предполагается и цокольный этаж, где будут расположены отдельные молельные комнаты для мужчин и женщин, общая их вместимость составит около 300–400 человек.

В мечети также предусмотрены отдельные комнаты для омовения, учебные классы, многофункциональный зал. Поэтому, помимо богослужения и намазов, в мечети будет проводиться обучение, никахи, имянаречения и другие обряды.

После установки минарета в Пестрецах состоялся районный ифтар, на котором отличившимся деятелям муниципалитета были вручены благодарственные письма главы района. Все они — жители сел Пестрецы и Новое Шигалеево — помогали в строительстве мечети. Глава Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин поблагодарил представителей администрации за содействие в работе мухтасибата.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Пестречинского района РТ.