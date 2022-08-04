На строительство второй ветки казанского метро выделили еще 940 млн рублей
На строительство второй ветки казанского метрополитена из бюджета республики направили еще 939 млн рублей. Участок новой линии, на который выделены средства, начинается от станции «Улица Юлиуса Фучика» и заканчивается «Улицей Академика Сахарова», следует из тендера на портале госзакупок.
Почти миллиард рублей победитель конкурса должен вложить в строительство правового перегонного тоннеля, укладку временных рельсов и установку оборудования. Работы необходимо выполнить в срок от 31 августа до 30 ноября этого года, говорится в документе.
Имя победителя аукциона выяснится 15 августа. Напомним, в мае на строительство метро выделяли очередной транш в размере 600 млн рублей.
Вторая ветка метро соединит пять районов Казани: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок состоит из четырех новых станций: «Ул. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «ул. Академика Сахарова».