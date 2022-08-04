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Транспорт
4 августа 2022  08:10

На строительство второй ветки казанского метро выделили еще 940 млн рублей

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На строительство второй ветки казанского метрополитена из бюджета республики направили еще 939 млн рублей. Участок новой линии, на который выделены средства, начинается от станции «Улица Юлиуса Фучика» и заканчивается «Улицей Академика Сахарова», следует из тендера на портале госзакупок.

Почти миллиард рублей победитель конкурса должен вложить в строительство правового перегонного тоннеля, укладку временных рельсов и установку оборудования. Работы необходимо выполнить в срок от 31 августа до 30 ноября этого года, говорится в документе.

Имя победителя аукциона выяснится 15 августа. Напомним, в мае на строительство метро выделяли очередной транш в размере 600 млн рублей.

Вторая ветка метро соединит пять районов Казани: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.  Первый участок состоит из четырех новых станций: «Ул. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «ул. Академика Сахарова».

#строительство метро
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