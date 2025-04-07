На строительство второй линии метро в Казани направят еще 1,9 млрд рублей

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена – от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» – выделят 1,9 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает АО «Главстрой», средства поступят из бюджета Татарстана.

Работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года. В план входит проведение подготовительных и земляных работ, устройство верхнего строения пути, строительство туннелей и других сооружений.

Ранее, в феврале, на этот же участок метро было выделено почти 977 млн рублей. В ближайшие 2,5 года на реализацию всего проекта второй линии казанского метро предполагается направить 30 млрд рублей, из которых 10 млрд выделят в 2025 году.