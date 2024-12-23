На строительство Вознесенского тракта в Казани и другие дороги выделят 46 млрд рублей

До конца 2024-го российское правительство выделит более 46 млрд рублей из резервного фонда. Эти деньги пойдут в том числе на строительство участка Вознесенского тракта в Казани и ремонт трассы М-7 «Волга», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо объектов в Татарстане, выделяемые средства потратят на создание обхода Твери при строительстве автодороги М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург, капремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, ускорение строительства моста через Обь в районе Сургута.

Как подчеркнул Мишустин, выделенные деньги помогут привести в порядок 418 км трасс федерального значения.