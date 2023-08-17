На строительство водопроводов в населенных пунктах Татарстана направят 54,8 млн рублей

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На строительство и реконструкцию сетей водоснабжения в населенных пунктах Татарстана предполагается потратить 54,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь, идет, в частности, о строительстве сети водоснабжения в поселке Рыбная Слобода. Возведение водопровода длиной 1000 метров, установка резервуаров для хранения питьевой воды, создание насосной станции и станции водоподготовки должно обойтись в 25,8 млн рублей.

В свою очередь на 4-й этап строительства распределительных сетей водоснабжения в микрорайоне Урсала Альметьевского района направят 15 млн рублей. Речь идет о строительстве 1987 метров сетей (при их общей длине более 12 572 метров) и обеспечении электроснабжения насосной станции.

На возведение в Казани водопровода от проспекта Победы до улицы Центральная поселка Салмачи потратят 2 млн рублей. Эти средства пойдут на наружные сети и распределительную камеру.

Реконструкция 2159 метров наружных сетей водоснабжения (при их общей длине в 7235 метров) в селе Старое Курмашево Актанышского района РТ обойдется в 6 млн рублей, как и строительство сетей водоснабжения длиной 1480 метров в селе Мингерь Сабинского района РТ.

Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Подача заявок завершится 1 сентября, подрядчика определят 6 сентября. Он должен будет завершить работы к 30 ноября текущего года.