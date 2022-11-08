На строительство «Тюбетей Tower» в Татарстане направят более 11 млн рублей

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В Тетюшах возводится новый туристический объект «Тюбетей Tower». На его строительство будет направлено 11 млн 180 тыс. рублей, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.

«Тюбетей Tower» со всей туристической инфраструктурой будет располагаться по улице Северная, на выезде из Тетюш в сторону Камского Устья. Здесь будет располагаться смотровая башня, визит-центр для туристов, комплекс зданий и сооружений, появятся малые архитектурные формы, парковка, КПП, развязка тропинок.

Для парковки автомобилей запланировано 68 мест и пять мест для автобусов. На территории также сможет разместиться десять автодомов.

Заказчиком работ выступает ГИСУ РТ. Выполнить их необходимо до 30 апреля будущего года. Окончание подачи заявок — 15 ноября.

Строительство смотровой башни на высоком берегу Волги ведется за счет бюджетов разных уровней, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Нацпроекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.