На строительство третьего этапа обхода Нижнекамска получено одобрение госэкспертизы

Проектная документация строительства третьего этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 получила положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«К строительно-монтажным работам на третьем этапе обхода приступят после заключения государственного контракта на строительство, — отметили в пресс-службе. — Общая протяженность обхода составит 81,4 км. Проект будет реализован в три этапа».

На третьем этапе обхода планируется построить четырехполосную автодорогу протяженностью 33,5 км, мост, путепровод и две транспортные развязки.

Одна из развязок появится на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Сарманово, другая — на стыке обхода с основным направлением трассы М7 возле поселка Сосновый Бор. Путепровод пройдет над автодорогой Новотроицкое — Комсомолец. На участке, где трасса пересечет реку Челна, будет возведен шестипролетный мост длиной 166 метров.

Кроме того, на участке установят электроосвещение и металлическое двухстороннее барьерное ограждение для разделения транспортных потоков. Предполагается также построить четыре разворотные петли, а возле садовых товариществ «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец» установить шумозащитные экраны.

Проектная документация по первому этапу обхода (0 км — 26 км) с мостом через Каму находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Контракт на строительно-монтажные работы по второму этапу был заключен в декабре прошлого года.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург. Его строительство будет завершено до конца 2024 года.

Ранее Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продлить скоростную трассу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга.