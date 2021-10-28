На строительство трассы в обход Нижнекамска и Челнов выделено 18,5 млрд рублей

На строительство второго этапа трассы М7 «Волга», на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, из федерального бюджета выделено 18,5 млрд рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Планируется построить почти 24 км дороги, она пройдет по территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов.

Деньги на строительство будут выделены из федерального бюджета. Финансирование работ по возведению объездной дороги будет вестись поэтапно: в 2022 и 2023 году планируется выделить по 4,8 млрд рублей, в 2024 году – около 8,9 млрд рублей.

На участках одноуровневых примыканий и съездов транспортных развязок устроят переходно-скоростные полосы шириной 3,75 метра. На этом участке автодороги также построят путепроводы и мосты, устроят водопропускные трубы, установят освещение, возле примыкающих к автомагистрали населенных пунктов установят шумозащитные экраны. В водоохранных зонах рек и ручьев оборудуют очистные сооружения.

Кроме того, будут частично переустроены инженерные коммуникации, поскольку дорога пересекает действующие сети водоснабжения и связи, распределительные газопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи, магистральные продуктопроводы.

Заказчик строительства – «Волго-Вятскуправтодор». Согласно тендеру, подрядчик должен начать работы 15 января 2022 года и завершить их до 31 октября 2024 года.

Концепция строительства участка протяженностью 80,48 км автодороги М7, который пройдет в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, разработана с учетом развития скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.