На строительство трассы М12 Москва – Казань выделили еще 50 млрд рублей

На создание федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань из федерального бюджета направят еще 50 млрд рублей для опережающего строительства дороги. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил сегодня сайт Правительства РФ.

«Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно – уже в текущем году – введены в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 км», – отметил Мишустин.

Создание этой трассы – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». Предполагается, что автомагистраль обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашией, и поможет в развитии торговых каналов со странами Азии.

Ранее Правительство уже выделяло средства на ускорение работ по строительству М-12. В конце июня на эти цели было направлено 28 млрд рублей. Скоростная автомагистраль М12 Москва — Казань общей протяженностью 810 км строится с июня прошлого года.