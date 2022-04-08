На строительство школы в Зеленодольске Татарстан направит 854 млн рублей

Строительство школы на 1,2 тыс. учеников в Зеленодольске обойдется бюджету Татарстана в 854 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, перед возведением школы подрядчику предстоит подготовить площадку для строительства, после чего рабочие приступят к строительству здания. Помимо этого, им предстоит провести внешние и внутренние коммуникации, оборудовать контрольно-пропускной пункт и благоустроить прилегающую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан, которое 11 апреля определит подрядчика. Строительство школы будет завершено до 30 ноября этого года.