На строительство, ремонт и содержание федеральных автодорог в РТ выделено 12 млрд рублей

В Татарстане на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных автомобильных дорог в этом году выделили 12 млрд рублей. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Сейчас мы работаем над реконструкцией участка трассы М7 от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарстана. В следующем году постараемся работы завершить. Ведется реконструкция моста через Свиягу, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, но планируем завершить работы досрочно», — рассказал спикер.

Мингазов подчеркнул, что управление в текущем году приступило к реализации проекта по транспортному маршруту Казань — Екатеринбург. Он состоит из трех участков: первый — от села Шали до поворота на Костенеево со строительством 22 пешеходных переходов, второй — обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 80 километров, разделенный на три этапа, третий — от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 98 километров.

«Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составит 157 млрд рублей», — подчеркнул он.

Еще один проект, реализуемый «Волго-Вятскуправтодором», — реконструкция подъезда к аэропорту «Казань». В настоящее время ведется реконструкция существующей автодороги протяженностью более 6 километров. Она включает и строительство двух новых полос, разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный центр «Казань Экспо» и двух подземных пешеходных переходов. Основные работы планируется завершить в 2022 году.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.