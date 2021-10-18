На строительство развязок на ЦКАД будут направлены дополнительные 10 млрд рублей
На строительство развязок на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) будут направлены дополнительные 10 млрд рублей. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Уже по предварительным данным, с Правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут», — сказал Президент в процессе обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры территории.
Воробьёв поблагодарил Президента за внимание к строительству ЦКАД.
«Она сейчас начала работать уже в полном объеме», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что введение в эксплуатацию этой транспортной артерии стало катализатором развития экономики в области.
«Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем», — сказал Воробьёв.
Он также добавил, что все новые предприятия располагаются вокруг ЦКАД. «Это рабочие места, это налоги, это наши возможности», — отметил губернатор.
Глава Подмосковья также проинформировал Президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения, доложил о газификации региона.