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18 октября 2021  15:11

На строительство развязок на ЦКАД будут направлены дополнительные 10 млрд рублей

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На строительство развязок на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) будут направлены дополнительные 10 млрд рублей. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Уже по предварительным данным, с Правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут», — сказал Президент в процессе обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры территории. 
Воробьёв поблагодарил Президента за внимание к строительству ЦКАД.

«Она сейчас начала работать уже в полном объеме», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что введение в эксплуатацию этой транспортной артерии стало катализатором развития экономики в области.

«Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем», — сказал Воробьёв. 

Он также добавил, что все новые предприятия располагаются вокруг ЦКАД. «Это рабочие места, это налоги, это наши возможности», — отметил губернатор. 

Глава Подмосковья также проинформировал Президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения, доложил о газификации региона.

#строительство дорог #владимир путин #московская область
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