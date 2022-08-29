На трассе М7 в Татарстане построят 22 пешеходных перехода с лифтами и камерами слежения

На строительство 22 пешеходных переходов на трассе М-7 «Волга» в Татарстане из федерального бюджета направят почти 3,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, строительство будет в четырех районах республики: Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском. Пешеходные переходы планируется оборудовать лифтами и камерами слежения.

Работы будут вестись до 2025 года, а финансирование строительства будет поэтапным: в этом году выделят 89,8 млн рублей, в следующем – 218,9 млн рублей, а в 2024 и 2025 годах – 911,2 млн рублей и 2 млрд рублей соответственно.

Заказчиком проекта выступает «Волго-Вятскуправдор», который определит подрядчика 15 сентября этого года.